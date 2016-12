L'Atletico Madrid punta ancora su Cerci: "E' importante per noi" 

23:56 - L'Atletico Madrid ha 15 milioni di motivi per puntare ancora su Alessio Cerci. Parola del presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo che ha allontanato l'addio dell'ex granata a gennaio: "È un giocatore magnifico e ha un posto davvero importante nell'Atletico, specialmente se pensiamo a dove vogliamo arrivare". L'attaccante non sta trovando spazio a Madrid e vorrebbe cambiare aria: su questo punta l'Inter per riportarlo in Italia.



Simeone aveva aperto le porte alla cessione, ora il presidente dell'Atletico le ha richiuse, sbattendole. Cerezo sa bene che nessuna squadra potrebbe pareggiare i 15 milioni di euro versati ad agosto al Torino e il bilancio dei Colchoneros non può permettersi una plusvalenza così elevata in soli sei mesi. L'Inter non ha ancora avanzato nessuna offerta, ma lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto per rimanere nei parametri del fair play finanziaro. L'operazione resta difficilissima e potrebbe pesare la volontà del giocatore. Le ultime due panchine consecutive sono state una mazzata sul suo morale che ora potrebbe spingere per la cessione. Giocare con continuità per non perdere anche il treno della Nazionale: Conte non aspetta nessuno.