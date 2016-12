L'Arsenal minaccia la Juve per Marchisio 

14:01 - La Juventus non si vuole privare di Claudio Marchisio. Negli ultimi giorni l'Arsenal si è mostrato interessato al centrocampista, così i bianconeri hanno deciso di dare un'accelerata al rinnovo che era già in programma. Il Principino è in scadenza nel 2016 e questo fa gola ai Gunners come al Manchester United. Marotta e Agnelli però stanno trattando il prolungamento fino al 2019 a 3,5 milioni di euro a stagione.

Il rinnovo di Marchisio, come detto, era in programma ma dopo quelli di Lichtsteiner e Buffon. Ora, come riporta Tuttosport, è diventata una questione di primo ordine. La Juve ha fretta e vorrebbe chiudere il tutto entro l'inizio del 2015 per allontanare le minacce inglesi. Con l'adeguamento economico non ci dovrebbero essere molti problemi: l'intenzione di entrambe le parti è quella di continuare insieme. Marchisio è destinato a restare bianconero a vita. Wenger e Ferguson dovranno farsene una ragione.