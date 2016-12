L'Arabia Saudita spaventa la Roma: offerta monstre per Spalletti

La scossa al mercato allenatori arriva da una proposta choc che l'Arabia Saudita ha fatto a Luciano Spalletti: 15 milioni di euro netti a stagione più bonus per guidare la Nazionale, attualmente in corsa per un posto ai prossimi mondiali e che fino al 2013 era guidata da Frankie Rijkaard. Realisticamente, è difficile che Spalletti accetti, nonostante l'offerta mostruosa, ma a Trigoria, qualche spiffero è arrivato e un po' di agitazione c'è. Via Sabatini, perdere Spalletti per un club che deve anche vendere giocatori per fare cassa, sarebbe un guaio.



In ogni caso l'alternativa a Spalletti sarebbe rappresentata da Di Francesco, il tecnico del Sassuolo nel mirino anche del Milan in caso di esonero di Mihajlovic. Un intreccio sull'asse Roma-Milano che comincia a scaldare il mercato delle panchine: Sinisa infatti ha un accordo di massima con Lotito se dovesse chiudere col Milan. Galliani e il patron della Lazio ne hanno già parlato. Per questo, con la questione nelle mani di Silvio Berlusconi, il club rossonero si sta tutelando con Di Francesco.



Al Sassuolo, se Squinzi lo libera, ci sono Iachini, spinto dal diesse Angelozzi o Juric del Crotone. Pioli invece è destinato all'Udinese al posto di De Canio; a Torino cambiano Ventura, che si è promesso al Palermo in caso di permanenza in A. Cairo sta valutando i profili di Stellone e Gasperini. Al Genoa potrebbe andare Maran.