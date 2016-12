L'Ajax gela il Milan: "El Ghazi non è in vendita"

Come non bastasse la mancata cessione di Luiz Adriano in Cina e la situazione di stallo nella trattativa Milan-Roma per El Shaarawy, dall'Olanda arrivano altre brutte novità per i rossoneri. Marc Overmars, ds dell'Ajax, ha infatti chiuso la porta a una partenza di El Ghazi, giocatore seguito con grande attenzione da Galliani: "Il ragazzo non è in vendita e nessuna società si è fatta avanti in maniera concreta per El Ghazi con un'offerta economica".