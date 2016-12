L'agente di Sneijder apre alla Juve: "Sarebbe felice di tornare in Italia"

09:32 - Una mezza apertura, che può anche essere niente, ma con i tempi che corrono è manna dal cielo. L'obiettivo Sneijder, inseguito dalla Juve e chiesto espressamente da Max Allegri, potrebbe anche essere centrato. Ad aprire al possibile affare ci ha infatti pensato Guido Albers, agente dell'olandese, che al De Telegraaf ha spiegato: "La Juventus vuole Sneijder? E' così, ma sono i club a doversi accordare. Wes sarebbe contento di tornare in Italia".

E ancora: "Soltanto quando ci sarà un accordo tra i club può considerare l'ipotesi di tornare in Italia - precisa -. Fino ad allora si concentrerà solo sul Galatasaray. Se dovesse verificarsi davvero un trasferimento, Sneijder sarebbe contento di tornare in Italia, dove ha raggiunto le sue vittorie migliori". Insomma, una porticina si è aperta anche se, come spiega anche Albers, il problema vero è convincere il Galatasaray che cercherà di far valere la clausola rescissoria da 20 milioni come confermato all'emittente turca NTVSpor dall vice-presidente del club turco Albayrak."Non vogliamo vendere Sneijder. C'è una clausola nel contratto che fissa il prezzo a 20 milioni di euro e non vogliamo privarcene sotto quella cifra".



A queste condizioni, parole di Marotta, la Juve non ci sta. Se i turchi dovessero abbassare le pretese, invece, se ne potrebbe parlare e se ne parlerebbe. I bianconeri sono a quota 5 milioni, lontanissimi dalle richieste del Gala. Ma questo è l'investimento che da Torino sono pronti a fare. Non di più, niente di più.Se quindi la strada che porta a Sneijder è ancora lunga, quella che porta a Rolando è più breve, ma non ancora spianata. Il difensore sta cercando un accordo con il Porto che è pronto a lasciarlo partire in prestito ma pretende prima il prolungamento del contratto, attualmente fino al 2016, del giocatore. Una volta che il giocatore ex Inter avrà rinnovato, la Juventus potrà formalizzare la sua offerta ai Dragoes. L'accordo dovrebbe alla fine arrivare e tanto basterà a portare il centrale portoghese alla corte di Allegri.