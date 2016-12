L'agente di El Shaarawy: "A gennaio non lascerà il Milan" 

15:15 - Inzaghi lo ha difeso apertamente, ma Stephan El Shaarawy non sta vivendo una buona stagione e per questo le voci di un suo addio al Milan si fanno sempre più insistenti. Così, il suo agente, il fratello Manuel, ha cercato di fare chiarezza. "Io non sono stato contatto né dal Borussia Dortmund, né dalla Roma, né da qualsiasi altro club. Stephan, salvo clamorose offerte, non lascerà il Milan a gennaio", ha detto a gianlucadimarzio.com.

"Cosa succederà a fine campionato? Al termine della stagione ci siederemo col Milan e valuteremo insieme com'è andata l'annata, ma non abbiamo in programma nessun incontro particolare, né tantomeno la società mi ha comunicato qualcosa, perciò... E se dovesse un giorno lasciare il Milan, dove vedrei bene Stephan? Non conosco le sue preferenze, non abbiamo mai affrontato l'argomento. Personalmente, nell'ipotesi in cui un giorno dovesse lasciare i colori rossoneri, mi piacerebbe vederlo giocare in Inghilterra perché la Premier League è un campionato che mi affascina molto", ha aggiunto.