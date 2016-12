L'agente di Cavani: "Rimarrà al Psg"

Brutte notizie per la Juventus: Edinson Cavani con ogni probabilità rimarrà al Paris Saint Germain. A confermarlo è stato il suo procuratore Claudio Anellucci a Radio Crc nel corso di 'Si gonfia la rete' : "Va via dal Psg? Non credo che ci siano le possibilità. Dopo l'addio di Ibrahimovic, il club parigino vuole mantenere ciò che ha in organico per poi rafforzarsi per puntare alla Champions. Il Psg non vuole liberarsi dei due attaccanti".