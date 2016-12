Koulibaly nella bufera-Napoli: "Tifosi, vi voglio bene"

Qualcosa si è ritto, inevitabilmente, fra Koulibaly e il Napoli , o tutta Napoli per dire i tifosi. Quel qualcosa dopo le sue parole sul mancato rinnovo/adeguamento del contratto, l'intervista all'Equipe in cui ha minacciato di andar via, la replica del club di De Laurentiis : intervista non autorizzata, in arrivo una multa di 50 mila euro.

Poi, i tifosi. Che se la sono presa col difensore: messaggi e quant'altro, magari anche scivolando negli insulti, come segno della manifesta ingratitudine di un giocatore che è diventato un grande difensore indossando la maglia azzurra, soprattutto nella stagione appena trascorsa con Sarri.



E adesso la parola ancora a Koulibaly che in un messaggio ha scritto: "Tengo a chiarire che non ho mai detto qualcosa contro i tifosi o il popolo napoletano ! Ho sempre detto che vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per me! Sono diventato uomo in questa città e ne sono felice ! Nonostante tutto quello che dite contro di me, vi voglio bene napoletani...".

Basterà per ricucire lo strappo con società e tifosi? Ne dubitiamo. E comunque avanti, pensando che a primavera al San Paolo migliaia di tifosi si presentarono con la maschera del giocatore per gridare: "Siamo tutti Kouliaby".