Koulibaly, l'agente: "Non c'è solo il Chelsea". Ma il rinnovo è vicino

In casa Napoli la grana Koulibaly tiene banco. La proposta di rinnovo avanzata da Aurelio De Laurentiis al difensore è nota. Ma l'agente Bruno Satin, come riporta Il Mattino, è stato chiaro: "Non mi sembra evidente che il Napoli voglia trattenerlo. Non c'è solo il Chelsea, Kalidou ha anche altre richieste. Quando c'è qualcuno che ti offre un contratto molto più importante di quello che hai già, è normale che tu ci faccia più di un pensierino".