Klopp, no all'Inghilterra: Milan e Napoli alla finestra

22:34 - Per adesso ha detto no all'Inghilterra. Il che, se non altro, riduce il numero di pretendenti a due, tre Paesi. La Spagna, innanzitutto, dove la panchina di Carlo Ancelotti al Real - paradossale ma vero - potrebbe non essere così salda. O la Francia, perché la popolarità di Blanc al Psg non è mai stata altissima e la sfida potrebbe essere interessante. Su Jurgen Klopp, però, tecnico in uscita dal Borussia Dortumund, si stanno informando Milan e Napoli. Attenzione: non è una opzione da sottovalutare.

Spieghiamo perché. Milan e Napoli, e questa è pressoché una certezza, si separeranno alla fine di questa stagione rispettivamente da Inzaghi e da Benitez. Entrambe, quindi, sono alla ricerca di un tecnico di spessore, relativamente giovane, ma con esperienza europea. Un identikit che corrisponde alla perfezione a Klopp, tecnico apprezzatissimo dagli addetti ai lavori. Di lui dicono che sia preparatissimo, uno dei migliori in circolazione, che sia capace di cementare il gruppo e di trarre, anche da rose di non primissima qualità, il massimo del profitto. Logico, quindi, che sia finito nel mirino di due squadre italiane che, per diversi motivi, hanno bisogno di dare una sterzata alla loro storia. Per quanto riguarda il Napoli, i rumors parlano di un De Laurentiis fortemente attratto dalla possibilità di portare in Campania, dopo Benitez, un altro grande tecnico straniero. I contatti non sarebbero ancora stati attivati, ma il numero uno dei partenopei, al lavoro anche per Mihajlovic, starebbe seriamente pensando di offrire la panchina al tedesco. Diversa la situazione del Milan perché la scelta del nuovo tecnico passerà necessariamente dal cambio di proprietà. E proprio a uno dei due pretendenti al club rossonero, il thailandese Mister Bee, è legato il nome di Klopp. Sarebbe il fondo di Singapore che lui rappresenta ad aver puntato tutto sul tedesco. E ci sarebbe stato, in questo caso, anche un primo approccio. Il tutto, ovviamente, mentre Real Madrid e Psg muovono le proprie pedine. E' una corsa a quattro dunque e una corsa appena cominciata. Ma l'estate di Klopp, ricercatissimo, potrebbe alla fine davvero essere un'estate italiana.