Klopp: gli inglesi dicono City, ma noi diciamo Napoli

16:46 - Quale futuro per il Mago? Inghilterra? Spagna? Italia? Nessuna certezza per ora, se non quella che l'anno prossimo Jurgen Klopp siederà su una panchina. Lo ha detto lui stesso, escludendo la possibilità di un anno sabbatico come ventilato invece dalla Bild nell'indiscrezione che ha preceduto di qualche ora la conferma ufficiale del divorzio dal Borussia Dortmund a fine stagione.



Gli scenari sono molteplici. Quello più accreditato secondo i bookies porta in Inghilterra. Al Manchester City che, salvo ripensamenti dirigenziali, a giugno si separerà da Pellegrini. Le quote per le scommesse sono in netto calo: se prima dell'annuncio si viaggiava a 6,00 ora si è scesi sino a 2,10. Ma proprio l'ipotesi City porta con sè una considerazione che apre un'altra prospettiva, quella italiana. Perché uno dei candidati a sostituire Pellegrini è Rafa Benitez. Napoli, il San Paolo, lo stadio di Maradona: suggestioni molto forti per Klopp che a più riprese ha pubblicamente manifestato l'attrazione per la Serie A e per l'ambiente azzurro. Manifestazioni di interesse corrisposte in pieno da De Laurentiis. Lo avevamo anticipato, di recente: AdL cerca anche allenatori stranieri: Klopp piace.



Il resto è fatto di chiacchiere. Perché un nome come quello di Klopp lo si trova facilmente accostato, oggi specialmente, a top club come Real, Arsenal, Liverpool e, tornando in Italia, a Milan e Roma. Rumors, appunto. Voci per scommettori e bookies. Molto meno accreditate rispetto alle prime due piste. Ipotesi, al momento. Ma con degli abboccamenti già avvenuti che promettono nuovi sviluppi.

