Klopp convoca Balotelli: il 2 luglio a Liverpool

Dove giocherà Mario Balotelli la prossima stagione? Quesito intrigante, con due novità alla base: la prima è che il Milan -cosa nota- ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto; la seconda -scontata?- è che Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool , l'ha inserito nella lista dei convocati per la preparazione estiva. Giorno di convocazione il 2 luglio. Già. Perché comunque sia SuperMario una squadra ce l'ha.

E a questo punto, tutto è possibile dire e immaginare riguardo alla carriera di Balo e alla sua necessità di riscatto dopo due stagioni sbagliate, sbagliate da cima a fondo dopo il disastro Mondiale con gli azzurri nel 2014. Da quel punto, Balotelli ha preso a scendere la scala dei valori: ingaggiato dal Liverpool con contratto di tre anni fino al 2017 e opzione fino al 2018. Sbagliata la sua prima stagione ai Rads, ritorno al Milan in prestito ad agosto 2015 ma nemmeno i 12 mesi in rossonero lo hanno aiutato.

Balotelli è legato al Liverpool. Non è detto che giocherà fra i Reds la prossima stagione. Ma dove sarà nessuno al momento, nemmeno il suo potente manager Raiola, può dirlo. O saperlo.