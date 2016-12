Klaassen: "Non andrò al Napoli, voglio rimanere all'Ajax"

Davy Klaassen non sarà il vice Hamsik . Lo ha annunciato il diretto interessato, respingendo le sirene azzurre. " Non andrò al Napoli, voglio rimanere all'Ajax ", ha spiegato il centrocampista orange, smentendo categoricamente le voci di mercato che lo davano sempre più vicino al club di De Laurentiis. Il giocatore da tempo è nel mirino dei partenopei e già a dicembre si parlava di un suo passaggio al Napoli per circa otto milioni di euro .

A Castel Volturno, dunque, dovranno prenderne atto: Davy Klaassen non vuol lasciare l'Ajax. Alla fine di un lungo corteggiamento, l'olandesino volante sembra aver messo definitivamente la parola fine sulla trattativa con gli emissari azzurri.



"Non andrò a Napoli - ha dichiarato ai microfoni di 'Ajax Life' - O per meglio dire, voglio restare qui. Non si può mai sapere con esattezza cosa accadrà. Potrei anche rompere con il club o cose simili, ma non credo che accadrà. Ho la sensazione che in molti vorranno restare all'Ajax". Una ferma presa di posizione che ora costringe il Napoli a cambiar rotta e a guardare altrove per rinforzare il centrocampo della prossims stagione.