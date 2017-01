La Fiorentina è irremovibile e non cederà Kalinic per meno di 50 milioni, la cifra che corrisponde alla clausola di rescissione del croato. Ma dalla Cina non arrivano buone notizie per i viola. Il Tianjin di Cannavaro ha abbassato l'offerta, forse dopo l'annuncio dell'amministrazione cinese di voler mettere un tetto agli acquisti e ai salari. La nuova proposta è di 30 milioni, 15 in meno dei 45 inizialmente rifiutati dai Della Valle.