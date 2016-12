Juventus: Zaza, ci prova il Wolfsburg

Dopo la Premier, ecco la Bundesliga. Sirene tedesche per Simone Zaza : il Wolfsburg , infatti, fa sul serio per l'attaccante della Juventus . La notizia arriva dalla Bild che è molto ottimista per la riuscita dell'affare. Il ds Allofs si è affidato all'agente Giacomo Petralito che presto parlerà con i bianconeri. Per il bomber ex Sassuolo la priorità è quella di rimanere alla Juventus per cercare di conquistare l'Europeo con la Nazionale.

Il Wolfsburg è solito fare spesa in Italia e ora ha messo nel mirino proprio Zaza. L'idea è quello di portarlo in Germania per sei mesi in prestito con diritto, non obbligo, di riscatto a giugno intorno ai 15 milioni di euro. La Juventus è pronta ad ascoltare la proposta che però sembra non essere irrinunciabile. In più c'è la volontà del bomber che si è convinto a rimanere in bianconero e giocarsi le sue chance. I Lupi sono alle prese con una vera e propria emergenza in attacco: Dost si è da poco rotto il piede, Dante starà fuori per due mesi e Bendtner ha chiesto la cessione. Da un ex Juve in partenza a Zaza che potrebbe diverntarlo presto...