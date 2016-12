Juventus: Zaza al Chlesea? No, al Wolfsburg

La Juventus non molla la presa su Matuidi , ma continua a pensare anche a Matic . Se per il francese c'è una trattativa con il Psg , per il serbo si punta tutto sulla sua volontà di dire addio al Chelsea . Beppe Marotta ha una nuova idea: dare ai Blues Zaza per convincere Antonio Conte a lasciare partire Matic . L'alternativa resta Witsel , con il quale c'è già un accordo da tempo. Isco costa troppo: 50 milioni di euro. Ma su Zaza c'è il Wolfsburg, e l'attaccante preferisce la destinazione tedesca.

Matic ha ribadito a Roman Abramovich di volere lasciare Londra per tentare una nuova esperienza. Conte lo considera incedibile, ma potrebbe cambiare idea con Zaza, che piace tanto al Wolfsburg. E proprio su Zaza, oggi, si concentrate ,e voci tedesche, con tanto di viaggio programmato dell'attaccante per parlare direttamente col club tedesco.





Capitolo Witsel: la Juve non ha intenzione di andare oltre i 18 milioni di euro più 4 di bonus. Lo Zenit, che potrebbe perdere il giocatore a parametro zero nella prossima stagione (contratto in scadenza il 30 giugno 2017), è avvisato. Infine, Isco: il Real Madrid potrebbe cederlo, ma parte da una valutazione di 50 milioni di euro.