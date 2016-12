Juventus, Witsel si candida: "Siamo in contatto, soluzione super gradita"

Qualche settimana fa era stato il padre ad ammettere i contatti con la Juventus , ora è lo stesso Axel Witsel ad uscire allo scoperto: "I contatti ci sono stati e continuano - ha detto al al portale 'sudinfo.be' - La Juve sarebbe una super soluzione per me . Parliamo di un top club con un progetto magnifico, quello di tornare ai livelli delle epoche di Zidane e Nedved". Quel che è certo è il suo addio allo Zenit: "Voglio un torneo più competitivo".

La Juve ha già da diverse settimane un accordo di massima con Witsel, che gioca in Russia dal 2012, quando lo Zenit sborsò la bellezza di 40 milioni di euro per acquistarlo dal Benfica. Gli stessi soldi della sua clausola di rescissione, troppi per le casse bianconere che a inizio maggio hanno fatto pervenire ai russi un'offerta di 20 milioni più bonus, respinta però al mittente.



Lo Zenit vuole ricavarci 30 milioni, ma la distanza tra le parti non sembra poi così incolmabile. Soprattutto perché il centrocampista belga pensa concretamente alla possibilità targata Juve, ne parla con amici e media locali, ed è affascinato dal progetto.