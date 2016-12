Juventus, Witsel insiste con lo Zenit per essere ceduto

Pogba è ormai del Manchester United e alla Juventus continuano a lavorare sul mercato. Witsel vuole solo i bianconeri e sta insistendo con lo Zenit per essere ceduto: il padre agente ha contattato ancora Beppe Marotta per chiedergli di trovare presto un accordo con i russi. Ma Massimiliano Allegri ha un solo obiettivo per il centrocampo ed è Matuidi. Con il giocatore del Psg c'èà l'accordo per un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione.