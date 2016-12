Juventus, tra Cavani e Pjanic spunta Sanchez

La Juventus sogna in grande per provare a conquistare la Champions League , trofeo che non vince dal 1996. Dopo i nomi di Cavani e Pjanic , adesso spunta quello di Sanchez . E' pronto l'assalto al cileno dell' Arsenal , che potrebbe così tornare in Italia dopo l'esperienza con la maglia dell' Udinese dal 2008 al 2011. La trattativa per il rinnovo del contratto, che scade nel 2018, procede a ritmi lenti.

La notizia è riportata da As e ripresa da Il Corriere dello Sport: è un ritorno di fiamma per il cileno. Nel 2011 Sanchez sembrava vicino al trasferimento a Torino, ma i 28 milioni di euro offerti dal Barcellona all'Udinese avevamo fatto sfumare l'affare. In blaugrana l'esterno ha collezionato 141 presenze (47 gol e 36 assist), poi la cessione all'Arsenal, in Premier League. In 92 gare ha firmato 42 reti (143 quest'anno): adesso il cileno è pronto a tornare in Italia per provare a vincere la Champions con la Juventus.