Juventus, si ricomincia: assalto Real Madrid a Pogba

16:09 - Riparte il tormentone. Paul Pogba ha appena rinnovato fino al 2019 con la Juventus, ma il suo nome rimane in cima ai taccuini dei club più importanti d'Europa: secondo quanto riporta l'emittente francese BeIn Sports, a gennaio il Real Madrid è pronto a ripartire all'assalto per il francese, tutt'altro che insensibile alla corte delle Merengues. L'atteggiamento della Juve è sempre lo stesso: o arriva un'offerta irrinunciabile, oppure Pogba resta dov'è.

Con buona pace dei tanti corteggiatori. L'assalto dei Blancos a Pogba è conseguente alla sempre più probabile partenza di Sami Khedira, che secondo le ultime indiscrezioni è vicinissimo al Bayern Monaco. Il club tedesco si è affrettato a smentire le voci di un accordo con il mediano, ma nel caso in cui l'ex Stoccarda partisse Florentino Perez vorrebbe sostituirlo con un colpo di primo piano. Pogba, appunto. Chiaro però che le cifre rischiano di risultare fuori portata anche per la società più ricca del mondo: le Merengues sembrano disposte ad arrivare a 50 milioni di euro per avere subito il cartellino del giocatore, non è escluso che la Juventus lo valuti di più. Da qui a gennaio c'è tempo, appuntamento alla prossima puntata.