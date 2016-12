Juventus senti Kramaric: "Sarebbe un sogno"

15:03 - Andrej Kramaric è sempre più vicino alla Juve. A confermare il reciproco apprezzamento ci ha pensato lo stesso giocatore che, interrogato sul possibile trasferimento alla corte di Max Allegri, non si è certo tirato indietro: "Per ogni giocatore del campionato croato giocare alla Juventus sarebbe un sogno, la Serie A è uno dei campionati più importanti e mi fa piacere che si parli di me alla Juve. Un giorno mi piacerebbe davvero giocare in Italia".

E ancora: "Troppa concorrenza davanti? Sono sicuramente giocatori forti, attaccanti di livello mondiale, ma credo nella mia forza, nelle mie potenzialità e so bene che mi metterei in mostra davanti ai tifosi, al club e all’allenatore". Per Kramaric, già a 27 gol in 25 partite in questo campionato, Marotta ha abbozzato una trattativa con il Rijeka che, però, al momento chiede tra gli 8 e i 10 milioni, cifra considerata troppo alta dai bianconeri che vorrebbero sì prenderlo a gennaio per battere la nutrita concorrenza ma non sarebbero disposti ad andare oltre quota 6 milioni dato che il "nuovo Suker" - così è considerato in Croazia - è in scadenza di contratto. L'idea della Juve sarebbe quella di prelevarlo a gennaio e girarlo in prestito per sei mesi al Sassuolo.