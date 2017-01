In casa Juventus si studiano i nomi per rinforzare il centrocampo ed aggiungere qualità. In cima alle preferenze della società bianconera c'è sempre Corentin Tolisso, mediano del Lione. Da non scartare le ipotesi Luiz Gustavo del Wolfsburg e Rodrigo Bentancur, per il quale la Juventus gode di un'opzione d'acquisto da 9,4 milioni di euro.