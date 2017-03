JUVENTUS, SANCHEZ CON I SOLDI DI ZAZA E COMAN

Le strategie di mercato della Juventus per la prossima stagione stanno iniziando a delinearsi. L'obiettivo numero uno per l'attacco bianconero è Alexis Sanchez. Il cileno ha il contratto in scadenza con l'Arsenal nel 2018 ed avrebbe già reso nota alla dirigenza dei Gunners la sua volontà di andarsene. Un'operazione complicata per la Juventus ma fattibile, considerando che dalle cessioni definitive di Kingsley Coman al Bayern e Simone Zaza al Valencia entreranno circa 40 milioni di euro. Sull'ex Udinese ci sono sempre gli occhi vigili di Siviglia ed Atletico Madrid. Lo riporta Tuttosport.