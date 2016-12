Juventus, rilancio per Rolando: l'alternativa è Chiriches

10:53 - I tempi di recupero di Andrea Barzagli si sono allungati nuovamente e per la Juventus arrivare a un nuovo difensore centrale è sempre più prioritario. Anche per questo i bianconeri incontreranno nuovamente il Porto per avere il sì definitivo per il prestito di Rolando, del quale si ha già la disponibilità al trasferimento. Marotta proporrà un rilancio con 700mila euro sborsati subito e riscatto a 5 milioni. L'alternativa è Chiriches.

Il compito di Marotta non è facile, trattare nella boutique più cara d'Europa è un qualcosa che richiede pazienza e tempo, tutte cose che la Juventus in questo momento non ha. Ad Allegri serve un difensore centrale in grado all'occorrenza di giocare anche a tre per sostituire il lungodegente Barzagli, e il fatto che l'accordo col giocatore - che pur di lasciare il Porto sarebbe disposto a rinunciare qualcosa dal punto di vista economico - ci sia già, altro non fa che innervosire la situazione. Ecco perché la dirigenza juventina incontrerà nuovamente i lusitani questa volta con un piccolo rilancio: prestito oneroso a 700mila euro e riscatto eventuale a 5 milioni.

Intanto però Paratici si è mosso anche per Vlad Chiriches, difensore centrale del Tottenham che è nel mirino della Roma di Garcia. Il rumeno è l'alternativa al portoghese e il dirigente juventino è stato avvistato a White Hart Lane per osservare il giocatore nella sfida tra Spurs e Manchester United. La sfida coi giallorossi è pronta a spostarsi sul mercato.