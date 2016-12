Juventus-Psg, trattativa avanzata per Matuidi

La trattativa tra la Juventus e Matuidi non è più un segreto. Il centrocampista francese è l'obiettivo numero uno di Massimiliano Allegri per sostituire Pogba , a un passo dal Manchester United . Il giocatore ha dato il suo benestare alla cessione a Torino . Il Psg chiede 35 milioni di euro, ma Beppe Marotta è al lavoro per abbassare le pretese del club parigino e chiudere a 30 milioni bonus compresi.

Più defilati Matic (ma il Chelsea non ha nessuna intenzione di cederlo), Witsel e Luiz Gustavo. Per il belga l'offerta bianconera rimane quella di 18 milioni di euro più 4 di bonus, ma lo Zenit aveva in mano quella da 30 milioni dell'Everton. Capitolo Luiz Gustavo: il Wolfsburg continua a chiedere Zaza. Il giocatore è invece in attesa del Milan e rifiuta il trasferimento in Bundesliga.