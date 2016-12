Juventus, pronti 50 milioni per André Gomes

La Juventus fa sul serio per André Gomes del Valencia. A Vinovo stanno preparando un'offerta importante, studiata nei minimi dettagli. Per il centrocampista portoghese del Valencia sono pronti 50 milioni di euro: 30 più 20 milioni di bonus. Una cifra che dovrebbe far vacillare le resistenze di Peter Lim , presidente del club spagnolo, che non vorrebbe privarsi del giocatore per meno di 45 milioni di euro.

Arrivato in Liga dal Benfica nel 2014 (pagato 15 milioni ai lusitani), André Gomes è quindi il primo vero obiettivo di mercato della Juventus. Il giocatore ha convinto Massimiliano Allegri per la sua duttilità: in mezzo al campo può essere schierato sia come mezz'ala sia come regista. E con Marchisio fuori almeno fino a metà ottobre, André Gomes può tornare utile al tecnico bianconero. Lo scrive Il Corriere dello Sport.



Inoltre, la Juve ha superato l'Inter per Gabriel Jesus, talento di 19 anni del Palmeiras: in arrivo 15 milioni per portarlo in Italia.