Juventus, pronti 10 milioni per Kessié

La Juventus ha un nuovo obiettivo per il centrocampo. Si tratta di Franck Kessié, vera rivelazione di questo avvio di campionato. L'Atalanta non ha nessuna intenzione di cederlo, ma i bianconeri sperano di averlo già per gennaio e anticipare così Milan (lo ha messo sotto osservazione da tempo) e Napoli. Beppe Marotta può subito mettere sul piatto 10 milioni di euro. Questa è la valutazione del club bergamasco. Lo rivela La Gazzetta dello Sport.