La Juventus starebbe pensando di portare Paredes a Torino. Il giocatore, valutato dalla Roma 25 milioni, potrebbe quindi passare in bianconero: il club, non si sarebbe fatto avanti con la dirigenza della Juve, ma sarebbe in contatto con l'agente del giocatore, Pablo Sabbag. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.