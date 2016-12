Juventus, pressing su Gabigol

Come aveva anticipato la nostra redazione, la Juventus ha messo gli occhi su Gabriel Barbosa Almeida, noto al mondo come Gabigol. Per il giocatore del Santos sarebbero pronti 20 milioni di euro, a conferma dell'attezione che i bianconeri hanno sui giovani talenti del calcio mondiale. Ora Il Resto del Carlino, rivela che questa operazione potrebbe essere fatta in sinergia col Sassuolo, interessato ad avere in prestito il brasiliano.