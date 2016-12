Juventus, Pogba: "Se chiama Mou? Non so cosa succederà"

Da Los Angeles, dove è in vacanza post Euro 2016, Pogba ha parlato del suo futuro e dell'interesse del Manchester United: "E' stata la mia prima famiglia". Poi la domanda dei presentatori: "Se ti dovesse chiamare Mourinho?". Pogba esita, poi risponde: "Non lo so, non so quando. Vediamo. Per il momento sono alla Juve e sono felice alla Juve, non so cosa succederà". Il centrocampista francese, negli Stati Uniti, ha assistito alla consegna degli Espys 2016 (i premi della Espn) e ha risposto ad altre domande: "Il Pallone d'Oro? Lo darei a Cristiano Ronaldo".