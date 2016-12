Juventus-Pjanic, ormai è fatta

Dopo Dani Alves , la Juventus sta piazzando un altro colpo di mercato. Si tratta, come da noi anticipato il 14 maggio, di Miralem Pjanic . Decisivo il blitz di Beppe Marotta a Roma: c'è fretta di chiudere entro la fine del mese. Inoltre, la Juventus ha in mano l'accordo con il centrocampista bosniaco, che firmerà un contratto di 5 anni. Una durata importante per un calciatore che sarà al centro del nuovo progetto di Massimiliano Allegri.

Le parti devono soltanto definire gli ultimi dettagli. I bianconeri vorrebbero trattare sui 38 milioni di euro della clausola rescissoria: secondo un'indiscrezione de La Gazzetta dello Sport il 15% andrebbe al giocatore. Per questo i giallorossi potrebbero decidere di andare al di là della clausola. E c'è anche il problema legato all'infortunio di Rudiger.



Pagando la clausola rescissoria, poco più di 31 milioni di euro andranno alla Roma e quasi 7 milioni a Pjanic. Per la felicità di tutti: della Juventus che piazza un colpo importante in questo inizio mercato; per i giallorossi che fanno cassa e respirano; per il giocatore che finisce in una squadra importante e può iniziare a sognare la Champions League.



James Pallotta ha risposto con un "No comment" alla domanda sulle voci di un trasferimento di Pjanic a Torino. Il presidente giallorosso, arrivando in mattinata negli uffici del club, a due passi da Piazza del Popolo, non ha così voluto commentare la situazione relativa al centrocampista bosniaco.