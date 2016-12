Juventus, Pjanic: "Nessun autorizzato a parlare a mio nome"

Juventus-Pjanic , è subito amore. Come riportano Tuttosport e Corriere dello Sport, il centrocampista bosniaco sarebbe venuto incontro alle esigenze del club bianconero, rinunciando a 6 milioni di euro . Questi soldi sono una parte della percentuale sulla clausola che spetterebbe al centrocampista. Così alla Roma andranno 32 milioni di euro pagabili in un'unica soluzione. I tifosi giallorossi se ne faranno una ragione.

Questo è soltanto l'ultimo capitolo della storia tra la Juventus e Pjanic, anticipata dal nostro sito il 14 maggio, quando avevamo svelato l'obiettivo numero uno del club bianconero. Un atto d'amore per il bosniaco, che firmerà un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. Un gran regalo per Massimiliano Allegri, che può già sognare il sesto scudetto di fila (traguardo mai raggiunto da nessuno in Italia), provando a essere protagonista anche in Champions League.

LA RABBIA DI PJANIC: "NESSUNO AUTORIZZATO A PARLARE A MIO NOME""Si tratta delle parole di una persona che conosco, ma che non ha alcun titolo per parlare a mio nome e forse cercava solo i suoi cinque minuti di notorietà. Soltanto il mio avvocato Michael Becker può permettersi di esprimere pareri parlando a mio nome della mia situazione contrattuale, chiunque altro lo faccia è un millantatore. Se ci sarà bisogno di annunciare qualcosa sulla vicenda lo farà il presidente della Roma, non certo questa persona". Così Miralem Pjanic in una nota all'Ansa dopo che nel pomeriggio si erano diffuse alcune dichiarazioni di Adis Junuzovic (presentato come portavoce per le pubbliche relazioni del centrocampista dall'emittente bosniaca N1) riguardo al suo imminente trasferimento alla Juventus.