Juventus, perdi Gundogan: si incontra con Guardiola

Attenta Juventus: stai perdendo Gundogan . Corteggiato per tutta l'estate scorsa, il giocatore del Borussia Dortmund sta per accettare l'offerta del Manchester City . Secondo quanto riporta il Daily Mirror, ad Amsterdam sarebbe avvenuto un incontro tra Pep Guardiola (sarà il tecnico dei Citizens la prossima stagione), Txiki Begiristain e lo zio procuratore di Gundogan . Si parla di un'offerta vicina ai 32 milioni di euro per il club tedesco.

Sarebbe un vero smacco per Beppe Marotta, che l'anno scorso lo aveva corteggiato a lungo, invano. Da qualche settimana, il City lo ha messo tra gli obiettivi dell'estate. E l'arrivo in panchina di Guardiola ha dato una forte accelerata alla trattativa. E Gundogan ha molta voglia di Premier League. Ma il tecnico Thomas Tuchel non vuole che vada via: "Spero rimanga, lui sa quanto è importante per noi. Non sono venuto qui per cambiare la rosa".