Juventus, offerti 18 milioni per Witsel

20:48 - La Juve prepara i piani per rinforzare il centrocampo. I bianconeri hanno infatti messo gli occhi su Axel Witsel, avanzando già una prima offerta allo Zenit. Marotta ha deciso di puntare sul belga e ha già messo sul piatto 18 milioni. Il club russo, per ora, resta invece fermo sulla richiesta di 30 milioni. Parti distanti, dunque, ma la trattiva è avviata. Intanto il Boca ha offerto 5 milioni per avere subito Tevez.

In casa Juve si muove qualcosa. Tutto, ormai è chiaro, dipenderà dal futuro di Pogba. Se il francesino partirà, i bianconeri potranno operare sul mercato senza badare troppo al portafogli, diversamente i colpi di giugno andranno preparati con grande cura. A partire proprio da Axel Witsel. Il belga piace molto a Vinovo, ha il profilo giusto per rinforzare il centrocampo bianconero e anche per sostituire Pogba. Strapparlo allo Zenit non sarà facile, è vero, ma la prima offerta della Juve lascia già intendere che si fa sul serio per Witsel. Marotta ha offerto 18 milioni. Una cifra distante dai 30 chiesti dal club russo, ma comunque importante. La trattativa è avviata e c'è tempo per capire i margini dell'affare.

Nel frattempo il Boca prepara l'assalto ufficiale a Tevez. Il club argentino ha capito che la Juve non vuol liberare subito il giocatore senza far cassa. Marotta potrebbe andare incontro alle volontà dell'Apache e fare un prezzo di favore, certo, ma comunque servirà un'offerta interessante. Di sicuro non ci saranno regali al Boca. E allora ecco spuntare il primo tentativo dall'Argentina: 5 milioni di euro per il cartellino di Carlitos e un triennale al giocatore da 4 milioni l'anno più bonus. Sulla questione da tempo la linea della Juve è chiara: deciderà Tevez cosa fare, poi si parlerà di soldi.