Juventus, Nedved: "Il Barcellona vuole Pogba. Morata diventerà un fuoriclasse"

22:21 - La Juventus è sotto attacco e i gioiellini di Allegri, in primis Pogba, continuano a essere nel mirino dei più grandi club d'Europa. La conferma che sul francese ci sia il Barcellona è arrivata direttamente da Pavel Nedved: "Sappiamo che i catalani lo vorrebbero, ma Pogba ha un contratto con noi". Nell'intervista il dirigente bianconero ha spazio anche per Morata: "Mi sta entusiasmando per come gioca, diventerà un fuoriclasse"

Le conferme arrivano, ma l'interesse dei grandi club su Pogba non è una novità. Certo che a dirlo sia Pavel Nedved, uomo societario dei bianconeri, fa sempre effetto ma al momento, come ribadito dal ceco al Mundo Deportivo, la Juventus ha la forza di far rispettare il contratto al francese. "Senza di lui perdiamo molto in campo - ha commentato introducendo la sfida al Monaco in Champions -, ma abbiamo una buona rosa in grado di sostituirlo. Sappiamo che il Barcellona e altri grandi club lo vogliono, ma Paul ha un contratto con noi".

Durante l'intervista poi Nedved ha speso parole importanti per Alvaro Morata, protagonista di un'esplosione nel 2015: "Sono entusiasta di quello che sta facendo e sono felicissimo per la sua convocazione in Nazionale. E' un bravo ragazzo e può diventare un fuoriclasse". A lui si affiderà Allegri nella doppia sfida col Monaco: "C'erano avversari più forti, ma non possiamo sottovalutare i francesi. Contro l'Arsenal mi hanno impressionato e sono più pericolosi in trasferta che in casa. Sicuramente però volevo evitare il Barça e il Bayern che sono le favorite finali".