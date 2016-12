Juventus, Morata non si muove. Pogba c'è solo il Barcellona

Alvaro Morata resta alla Juventus. Secondo accordi tra Real Madrid e bianconeri, il club spagnolo può esercitare il diritto di recompra soltanto nel giugno 2016, versando 30 milioni di euro, o nel giugno 2017, versandone 35. A gennaio non esiste nessuna intesa a proposito e il club di Florentino Perez non ha nessuna intenzione di acquistarlo in questa sessione di mercato. E, col mercato bloccato dalla Fifa, la conseguenza è chiara: Morata non si muove. Capitolo Pogba: il giocatore è interessato soltanto al Barcellona. I catalani lo vogliono in estate e potrebbero sfiorare addirittura i 100 milioni di euro.



Il francese, infatti, non è interessato né al Real Madrid né al Manchester City, che negli ultimi mesi ha raffreddato l'interesse per Pogba. Oltre al Barcellona, potrebbe rimanere in pista il Psg. Ma la partita si gioca sulla volontà del francese. Pogba, in caso di cessione, ha già fatto la sua scelta. E la scelta lo porta in Catalogna.