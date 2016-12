Juventus, Morata: "Letto cose mai dette sul mio futuro"

"Per me è stato un anno duro e non posso solo accontentarmi di essere in Nazionale. Voglio giocare ". Ha parlato così Alvaro Morata al termine dell'amichevole vinta dalla Spagna . L'attaccante ha poi precisato le dichiarazioni sul suo futuro: "Io dico alcune cose ma ne escono altre. Ho detto che a tutti i giocatori piacerebbe giocare nel Real , poi ho letto altre cose mai dette. Ora sono concentrato solo sull' Europeo , poi vedremo cosa succederà".

L'attaccante della Juventus e della Nazionale spagnola si riferiva alle dichiarazioni rilasciate al quotidiano AS: "Tornare al Real Madrid? È quello che mi piacerebbe. Questo è il mio desiderio, trionfare nel Real Madrid. Ma nel Real ci sono grandissimi giocatori e io voglio giocare e sentirmi importante. L'anno prossimo giocherò nella squadra che mi darà più possibilità di farlo".



"Sono uscito prima per colpa di una botta - ha continuato Morata parlando della partita appena disputata -. Sono uscito per precauzione. La doppietta messaggio per l'Europeo? L'importante è che ci sia feeling fra di noi. Siamo una squadra, stiamo cercando di trovare ritmo per prepararci al massimo all'Europeo. Io mi sento uno in più per la Nazionale".