Juventus, Morata allontana il Real Madrid: "Sono felice in bianconero"

23:13 - Il gol a Cesena e la sensazione di aver scavalcato Llorente nelle gerarchie d'attacco della Juventus. Il momento di Alvaro Morata è ottimo e le voci di un ritorno a Madrid non lo infastidiscono: "Sono molto felice a Torino - ha dichiarato l'attaccante -, non conosco la clausola di recompra nel mio contratto. Ho faticato all'inizio ad adattarmi, ma oggi sono più forte e più veloce". Un freno anche a Pogba al Real: "Resta con noi".

L'attaccante spagnolo ha parlato a Cadena Ser smorzando le voci di un ritorno al Real Madrid già a giugno: "Le cose alla Juventus stanno andando abbastanza bene, ho segnato a Cesena e ogni giorno mi sento più forte. Ho messo su anche muscoli e peso. In Italia però è più difficile per un attaccante perché si lavora molto sul piano fisico. A volte giocano Llorente e Tevez, altre volte io, ma abbiamo molte opzioni e finora ci siamo trovati bene. Devo dire che sono felice alla Juventus e della clausola di recompra del Real non so nulla, è una questione che riguarda le società".

In vista della Champions l'obiettivo è il Borussia Dortmund: "Non ci sono mai gare facili. In Bundesliga non stanno facendo bene, ma contro di noi sarà un'altra squadra. Il Real? Sono sicuro che in Champions torneranno ad essere molto motivati".