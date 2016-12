Juventus-Milan, contatto per De Sciglio

Come Sportmediaset.it aveva scritto in anteprima assoluta, la Juventus continua il suo pressing su Mattia De Sciglio . Il giocatore piace tanto a Massimiliano Allegri , che vorrebbe rilanciarlo dopo due stagioni altalenanti. La trattativa è stata ribadita anche da Tuttosport, che parla di un contatto tra le due società il 9 aprile, giorno della loro sfida a San Siro . Adriano Galliani avrebbe, però, chiesto Zaza.

Secondo alcune indiscrezioni, nel post partita di Milan-Juve, il giocatore si sarebbe intrattenuto con alcuni membri dello staff juventino, un retroscena che conferma il feeling fra il giocatore e i bianconeri. In via Aldo Rossi non lo considerao incedibile e se a gennaio l'idea era scambiarlo con Caceres, in scadenza il 30 giugno, ora Galliani starebbe pensando a Zaza. Il centravanti bianconero sarebbe il sostituto ideale di Bacca: se arriveranno offerte di almeno 35 milioni di euro (bonus compresi), il colombiano potrebbe lasciare il Milan. Su Zaza, però, ci sono anche Roma, Chelsea e West Ham. Gli Hammers a giugno erano stati molto vicini all'attaccante, ma la trattativa non era andata a buon fine.