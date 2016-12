Juventus-Mascherano: l'accordo diventa un "giallo" di mercato

Sempre secondo Sport, il principio di accordo riguarderebbe il giocatore e la Juventus: un'ipotesi un po' azzardata, in quanto difficilmente i bianconeri si sarebbero accordati con il calciatore senza passare dal Barcellona. E infatti fonti vicine al club blaugrana avrebbero negato la trattativa: il club catalano non vorrebbe vendere Mascherano, considerato da Luis Enrique uno dei pilastri della rosa. Tant'è che a metà pomeriggio dal club blaugrana è arrivato un perentorio tweet: "Mascherano non si vende"



L'interesse, però, c'è. Ed è reciproco: non è la prima volta che il nome di Mascherano viene accostato alla Juventus. Durante la scorsa estate, dall'Argentina, era filtrata la chiara volontà da parte del giocatore di provare una nuova avventura, possibilmente in Italia. Nei mesi successivi, però, i segnali del "Jefecito" erano andati verso un'altra direzione, ovvero quella di restare al Barcellona per poi chiudere la carriera al River Plate, che Mascherano spera di allenare a fine carriera. Sport ha alimentato più volte le voci relative ad una possibile trattativa Juve-Barcellona per Mascherano.



Allegri accoglierebbe a braccia aperte il giocatore, utile sia in difesa che come mediano. La sua duttilità e la sua personalità farebbero al caso della Juventus, che ha come obiettivo la conquista della Champions, vinta due volte dall'argentino, che accetterebbe di buon grado la destinazione bianconera. Per ora, però, come filtra dall'ambiente Juve, le notizie che arrivano dalla Catalogna non trovano riscontri concreti.