Juventus, Marotta: "Siamo ottimisti per Dani Alves"

L'ad bianconero sulla situazione Morata ha poi aggiunto: "Per un incontro che da una parte sarà chiarificatore per la posizione di Alvaro e dall'altra per valutare con il Real Madrid eventuali opportunità. Ottimisti o pessimisti per Morata? Da parte nostra abbiamo sempre detto che puntiamo su Alvaro, però c'è questa spada di Damocle che permette al Real di detenere il diritto di decidere il destino del giocatore. Quindi cercheremo, laddove fosse possibile, di portarcelo a casa. Però al di là di prendere atto della grande volontà da parte del giocatore di stare con noi. Ma questo è un dato che da una parte ci inorgoglisce dall'altra lo ritengo anche scontato, poi bisogna vedere quali sono gli interessi del Real Madrid. Se intendevo Isco o degli attaccanti quando parlavo di opportunità? Non lo so perché l'occasione di Morata è quella di incontrarci con un club con cui abbiamo buoni rapporti e quindi nelle dinamiche del calcio mercato ci possono essere situazioni che possono diventare interessanti. Ma fare nomi oggi è prematuro".



Marotta ha detto la sua anche su Mascherano e André Gomes: "Sono operazioni difficili anche se si tratta di giocatori molto interessanti. Però, accanto a questi due nomi ce ne sono altri. Sicuramente quest'anno è anche il primo anno che il regolamento interno prevede una rosa molto ristretta. Queste sono norme della Figc. Quindi noi andremo a ritoccare la rosa con delle operazioni, poche ma di grande qualità. Fermo restando che come ho detto prima dobbiamo ridurre la rosa a livello numerico perché questo ci è imposto da questa norma".



E sul mercato in generale, Marotta ha concluso: "Noi iniziamo avendo davanti un altro obiettivo, direi storico, ancora più dei precedenti, che è il sesto scudetto. Abbiamo l'obbligo di partecipare alle competizioni italiane cercando di vincerle e abbiamo l'obbligo di partecipare alle competizioni internazionali cercando di fare il meglio possibile. Quindi in quest'ottica agiremo sul mercato che per adesso non è ancora entrato nel vivo, ma che può rappresentare un elemento di crescita dal punto di vista della qualità del gruppo.