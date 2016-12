Juventus, Marotta: "Pogba ha rinnovato fino al 2019"

17:31 - Paul Pogba sarà un giocatore della Juventus fino al 2019. Lo ha annunciato il dg bianconero Beppe Marotta durante l'Assemblea degli Azionisti, confermando le indiscrezioni delle ultime ore sul rinnovo contrattuale del centrocampista francese. "Posso dirvelo in anteprima, abbiamo appena sottoscritto il rinnovo contrattuale di Pogba fino al 2019" ha dichiarato Marotta. I dettagli economici dell'accordo non sono stati resi noti.

Marotta non si è limitato, comunque, ad annunciare il rinnovo di Pogba, precisando che "non è stata prevista alcuna clausola rescissoria". "I giocatori in scadenza 2015 sono solo Chiellini, Storari, Giovinco, Lichtsteiner. Dovremo analizzarli caso per caso. Ad oggi è prematuro individuare promossi o i bocciati, non sarebbe corretto. Ho evidenziato come siano tutti seri, meriterebbero tutti la conferma. Il calcio però ti obbliga a fare delle scelte". E a gennaio? "Gennaio è lontano. Abbiamo centrato gli obiettivi che volevamo centrare. Abbiamo 26 elementi con un'età media di 26 anni. Non abbiamo nulla da riparare, dobbiamo solo fare attenzione a eventuali infortuni e quindi guardarci intorno". Impossibile, comunque, non parlare del ko di Salonicco e del futuro europeo della Juve. "C'è scetticismo intorno alla squadra. Siamo impegnati in campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Abbiamo fatto 7 partite e 19 punti in campionato, con molte poche critiche. In Champions subentrano delle altre componenti, nostro campionato è il più stressante. A Sassuolo devi lottare per vincere e questo non succede in altri campionati. Il Bayern ad esempio vince agevolmente in Bundesliga. Le squadre inoltre si preparano totalmente per la Champions, come l’Olympiacos che gioca un campionato privo di stress. Noi lì abbiamo perso di misura sbagliando molti gol. Bisogna essere realisti, possiamo fare molto meglio e questo deve entrare nelle nostre teste. Se giochi una partita solo negli ultimi 45 minuti devi porti delle domande. La classifica del girone resta comunque aperta". Infine, Marotta si è schierato con Platini contro la tecnologia nel calcio: "Siamo pronti alle migliorie tecnologiche ma la moviola in campo porterebbe alla fine del calcio. Non si può interrompere il gioco del calcio continuamente".



Marotta: abbiamo appena sottoscritto il rinnovo di @paulpogba fino al 2019.

— JuventusFC (@juventusfc) 24 Ottobre 2014