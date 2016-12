Juventus, Mandzukic è arrivato a Torino

LA PRIMA INTERVISTAQueste le prime parole in bianconero di Mario Mandzukic: "Mi sento molto bene, Torino è una bella città. Sono venuto qui a giocare due volte, mi piace e stimo la Juve e spero di trovarmi bene. Ai tifosi posso dire che farò il massimo. Ho sempre dato tutto me stesso in ogni squadra. Lotterò per la mia nuova maglia. So che la Juve ha una grande tifoseria, ed è per questo che sono contento. Ora questa è la mia nuova casa: statene certi, darò il massimo".