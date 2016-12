Juventus, Mandragora è ufficialmente bianconero

Rolando Mandragora è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il club torinese ha raggiunto un accordo con il Genoa, proprietario del cartellino del centrocampista classe 1997 nativo di Napoli, per il suo passaggio in maglia bianconera. Mandragora ha sottoscritto un contratto quinquennale con la Juventus e in questa stagione proseguirà la sua esperienza al Pescara, dove è attualmente in prestito.