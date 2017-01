Juventus, Lichtsteiner può rinnovare. Schalke 04 su Evra

La Juventus sta lavorando sugli esterni, tra conferme e uscite. Dopo essere stato in partenza per diversi mesi, Lichtsteiner è tornato protagonista dopo l'infortunio di Dani Alves e a breve la società gli proporrà il rinnovo contrattuale, pur continuando a seguire De Sciglio. Patrice Evra , invece, resta in uscita e alla lista delle squadre interessate si è iscritto lo Schalke 04 dopo l'infortunio di Baba. Schalke che non molla Kolasinac .

La linea bianconera di Lichtsteiner è tornata a puntare in alto nell'oscillatoria storia con la Juventus. Dopo essere diventato l'ultima scelta di Allegri, con tanto di esclusione dalla lista Champions, il terzino svizzero è tornato a essere protagonista dopo l'infortunio di Dani Alves e con il passaggio alla difesa a quattro voluto da Allegri. All'alba delle 33 primavere, Lichtsteiner è tornato a essere il titolare della fascia destra e un clamoroso, viste le premesse, rinnovo è possibile. Gli agenti del giocatore e la dirigenza juventina si incontreranno per fare il punto della situazione, ricucendo un rapporto che sembrava essersi incrinato dopo l'esclusione dalla Champions.



Più movimentata la situazione sulla fascia opposta, quella sinistra. Patrice Evra è in uscita, ma ancora non ha deciso dove giocherà il resto della stagione. Tra l'offerta del Valencia che non convince l'agente e un paio di chiamate in Premier League, dove il francese è però legato al Manchester United, che gli offre solamente un ruolo nello staff di Mourinho, potrebbe spuntarla lo Schalke 04, con cui la Juventus sta trattando l'acquisto anticipato rispetto alla scadenza di giugno del bosniaco Kolasinac. Il club tedesco deve fare i conti con l'infortunio di Baba e starebbe pensando al francese bianconero. I due discorsi, però, sono separati. Lo Schalke 04 al momento non ha intenzione di privarsi di Kolasinac, destinato alla Juventus solo a giugno e a costo zero.