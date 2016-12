Juventus: l'Arsenal vuole Morata

Arsene Wenger vuole fortemente Morata. L'Arsenal ha già avviato le diplomazie con il Real Madrid per ricevere rassicurazioni in merito al possibile approdo a Londra di Alvarito. Un'indiscrezione confermata dalla versione on line di "As" che parla di un'offerta da 60 milioni di euro da parte dei Gunners alla "casa blanca" che a sua volta avrebbe - sempre secondo il quotidiano spagnolo - già comunicato verbalmente alla Juve di voler esercitare la opcion de recompra da 30 milioni di euro. Il Psg resta sullo sfondo ma Morata, soprattutto per caratteristiche tecniche, è al momento un'alternativa a Cavani solo in caso di cessione dell'uruguagio. Dunque se davvero l'Arsenal è pronto a investire 60 millioni, il Madrid dalla sua cessione in Premier ne può ottenere 52, ovvero i 30 della recompra più i 22 già ricevuti dalla Juve.



Manovre che al momento sono ipotesi perché i dirigenti bianconeri, che difficilmente credono circolino queste cifre, incontreranno quelli del Real dopo la finale di Champions quando anche si conoscerà meglio il futuro di Zidane che non impazzisce per Morata. In ogni caso, per non trovarsi poi spiazzata, la Juve ha già inziato a sondare il sostituto dello spagnolo. Se i titolari saranno Dybala e Mandzukic, serve una riserva di qualità da affiancare a Zaza e i nomi caldi giungono dalla Francia. Lacazette del Lione, sondato pure dalla Roma, è un obiettivo concreto ma il costo del cartellino si aggira già attorno ai 30 milioni; nelle ultime ore stanno aumentando invece le chance di arrivare al 22enne nazionale belga Batshuayi, centravanti del Marsiglia. Con l'OM la Juve, che recentemente ha chiuso diverse operazioni, ha ottimi rapporti.



Ma i dirigenti juventini sono già al lavoro anche per trovare l'erede di Cuadrado: Berardi è in cima alla lista con il suo prezzo già fissato, 25 milioni di euro: il primo summit tra Marotta e Carnevali c'è stato ieri in sede a Torino anche per cercare di anticipare l'Inter che resta forte sul gioiello del Sassuolo. Un primo vis a vis anche per allargare il discorso su Vrsaliko, l'esterno che Allegri vorrebbe alternare al più esperto ma non più giovanissimo Lichsteiner.