Juventus, il Psg fa l'offerta per Pogba: Cavani, Verratti e 20 milioni

11:13 - La Juventus ha deciso: sarà Dybala il grande rinforzo per la prossima stagione. L'attaccante del Palermo è l'obiettivo numero 1 per sostituire Tevez, che questa estate o al massimo la prossima tornerà al Boca Jrs. I bianconeri sono pronti a sacrificare Llorente (20 milioni) e sborsare 25 milioni. Come riporta il nostro Claudio Raimondi, il Psg ha messo sul piatto l'offerta (da 100 milioni) per Pogba: Cavani, Verratti e 20 milioni.

Per bruciare la folta concorrenza, il Psg ha fatto il primo passo. E che passo. Sul piatto 100 milioni di euro, tra contanti (20) e cartellini dei giocatori (Cavani valutato 50 e Verratti valutato 30). Tanta roba da rifare la squadra. C'è però un intoppo non da poco: l'attaccante ex Napoli piace molto a Marotta, ma allo stesso tempo ha un ingaggio fuori dai parametri bianconeri (10 miloni di euro). Una montagna di soldi che i bianconeri non possono garantire a Pogba e tantomeno al bomber uruguayano.



Un nodo difficile da sciogliere, a meno che il calciatore non si tagli una bella fetta dello stipendio (almeno il 40%). Per questo motivo, in attacco l'obiettivo numero 1 rimane Paulo Dybala del Palermo. Marotta ha già il sì del giocatore e ora deve convincere Zamparini. Il numero 1 rosanero ha sparato 40 milioni, in casa Juve possono arrivare a 25-30, gran parte dei quali finanziati dalla cessione di Fernando Llorente. Lo spagnolo, ormai ai margini del progetto bianconero, ha ancora diversi estimatori in patria (Valencia su tutti) e dalla sua cessione arriverebbero una ventina di milioni utili per il campioncino del Palermo.