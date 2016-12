Juventus, il piano segreto del Barcellona per Pogba

11:53 - Il Barcellona fa sul serio per Paul Pogba ed è pronto a sferrare l'attacco decisivo già ad aprile. Secondo il Mundo Deportivo, il club blaugrana ha un piano segreto per convincere giocatore e Juventus. Con il mercato bloccato fino al gennaio 2016, i catalani sono disposti ad acquistare subito il francese e lasciarlo in prestito a Torino fino all'estate del 2016. Il Real non si dà per vinto e ha mandato in avanscoperta Zinedine Zidane.

Pogba piace a tutto il Barcellona, dal presidente Bartomeu a Luis Enrique, ma soprattutto ad Ariedo Braida, l'uomo che proverà a perfezionare la difficile operazione. L'ex dirigente del Milan, infatti, può vantare ottimi rapporti sia con il dg bianconero Marotta che con l'agente del calciatore, Raiola.



Il Barcellona si trova nella necessità di sostituire la bandiera Xavi, ma al contempo deve convivere con la punizione inflittagli dalla Fifa che gli ha chiuso il mercato fino al gennaio 2016. In casa Barça vorrebbero che il francese sbarcasse in Catalagna dopo Natale, ma a Pogba questa soluzione non piace anche perché vorrebbe dire non giocare in Champions con la Juve fino a gennaio.



Il Mundo Deportivo rivela di un incontro già avvenuto tra Braida e Marotta e i continui contatti con Raiola. Non si parla di cifre, ma il valore del giocatore è sui 100 milioni, una montagna di euro che il Barcellona è convinto di ammortizzare nel tempo.



Il Real Madrid, però, non sta a guardare. I rapporti con Raiola non sono dei migliori ("Lì usano i giocatori, Pogba non ci andrà mai" lo sfogo del procuratore italo-olandese di qualche tempo fa), quindi il presidente Perez ha deciso di giocarsi la carta Zidane. L'allenatore francese del Castilla si sarebbe già messo in contatto con il connazionale, iniziando il serrato corteggiamento. Proprio l'ex juventino, ospite di Canal Plus, ha ammesso l'interesse del club merengue. "Considerando l'età che ha e il potenziale, credo che abbia ancora del margine per migliorare - ha detto Zizou -. E quando parliamo di un giocatore così, è logico che il Real o un altro grande club sia interessato. E' logico, no? E' giovane, forte e può progredire...".