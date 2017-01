JUVENTUS, IL PIANO DI MAROTTA PER DONNARUMMA

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juventus si starebbe già muovendo per portare Gianluigi Donnarumma in bianconero. Il piano di Marotta e Paratici sarebbe quello di sfruttare l'assenza di certezze a livello societario in casa Milan per convincere il numero 99 a trasferirsi a Torino. La richiesta della società di via Aldo Rossi si aggira intorno ai 60 milioni.