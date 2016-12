Juventus, Higuain ha svolto le visite mediche a Madrid

La Juventus ha ormai in mano Higuain . Ieri l'argentino ha effettuato le visite mediche a Madrid , dopo che da giorni aveva trovato l'accordo con il club bianconero su un contratto di 4 anni a 7,5 milioni di euro a stagione. Non solo, ma la Juve è disposta a pagare la clausola da 94,7 milioni di euro e ha avvisato il Napoli sulla decisione presa. L'obiettivo di Higuain era non presentarsi a Dimaro , sede del ritiro partenopeo, il 25 luglio. Beppe Marotta ha già telefonato a De Laurentiis per metterlo a conoscenza della volontà del club bianconero.

Mettiamo in ordine. Ieri sera Beppe Marotta e Fabio Paratici (così come Napoli e Roma) non erano presenti a Milano al sorteggio dei calendari di serie A. Questo perché i due dirigenti della Juventus si trovavano a Madrid per definire i dettagli con Higuain e il fratello Nicolas, procuratore del Pipita: contratto di 4 anni a 7,5 milioni di euro a stagione con libertà nei diritti di immagine. Cosa che ha fatto la differenza, in quanto al Napoli sono gestiti al 50% con il club.

E ora? Tra i tifosi del partenopei c'è incredulità, ma con 94,7 milioni di euro in cassa se ne faranno una ragione. Forse... Le contromosse del club di AdL, per colmare il vuoto del Pipita e rinforzare la squadra, non si faranno attendere. Mentre la Juve, ormai, guarda solo alla concorrenza straniera per la Champions: in Italia, verosimilmente, non c'è paragone con lo squadrone nelle mani di Allegri.